Süper Lig’de zirve savaşı: Galatasaray - Beşiktaş derbisi bugün saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Bugün oynanacak dev derbinin detayları ise merak ediliyor. İşte dev derbinin tüm detayları ve merak edilenleri...

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray - Beşiktaş’ı konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlenecek.

Haftanın kapanışının yapılacağı Galatasaray - Beşiktaş derbisi 28 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray'ın sahaya Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim; Barış, Torreira, Sara, Yunus; Mertens; İcardi ve Osimhen on biriyle çıkması bekleniyor.

Beşiktaş'ın sahaya Ersin; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Muçi, Rafa Silva, Semih ve İmmobile on biriyle çıkması bekleniyor.

DERBİ ÖNCESİ GALATASARAY’A OKAN BURUK MÜJDESİ

Galatasaray’ın Elfsborg mücadelesinde kulübede yer alan Okan Buruk, apandisit ameliyatı oldu. Tecrübeli teknik adam taburcu edildi ve takımın son antrenmanında yer aldı.

BEŞİKTAŞ RAKİBİNİ 5-0’LA GEÇMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götüren Beşiktaş Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı İmmobile (2), Svensson, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun golleriyle 5-0 kazanmıştı.

GALATASARAY EV SAHİBİ AVANTAJINI KULLANMAK İSTİYOR

Bu sezon hem Avrupa’da hemde ligde başarılı sonuçlara imza atan Galatasaray, ev sahibi avantajını kullanarak derbide üç puan almak istiyor.

Galatasaray’da Icardi, Osimhen ve Yunus Akgün’ün derbi öncesi performansı büyük beğeni topladı.

Galatasaray, ligde oynadığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet alarak 25 puanla lider konumda bulunuyor. Beşiktaş bir maç eksiğiyle 20 puan topladı ve 2 sırada yer alıyor.

GALATASARAY'IN MAÇ PAYLAŞIMI

Galatasaray sosyal medya hesabından 00.00'da maç paylaşımı yapıldı. Sarı kırmızılılar, derbilerde sessiz video paylaşımını gelenek haline getirdi.

#BugünGünlerdenGALATASARAY ????



???? Trendyol Süper Lig 2024-2025 Şamil Ekinci Sezonu

????️ 10. Hafta

⚽ Beşiktaş

???? 28.10.2024

⏰ 20.00

????️ Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

???? #GSvBJK pic.twitter.com/YPXLmNQAe0 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 27, 2024

BEŞİKTAŞ'IN PAYLAŞIMI

Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 00.00'da sosyal medya hesabından maç paylaşımında bulundu. Siyah beyazlıların videosunda Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5-0'lık zaferde atılan goller ve RAMS Park'taki deplasman tribünleri yer aldı.

DETAYLAR GELMEYE DEVAM EDECEK...