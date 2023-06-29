Süper Lig'den 2. Lige giden Pirlo: Çok mutluyum

İtalya Serie B ekibi Sampdoria, teknik direktörlük görevine Andrea Pirlo'nun getirildiğini açıkladı.

Sampdoria kulübü yaptığı yazılı açıklamada, takımın teknik direktörlüğüne Andrea Pirlo'nun getirildiği ve 44 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 yıllık anlaşma imzalandığı bildirildi.

Yeni takımına imza attıktan sonra ilk kez konuşan Pirlo, "Sampdoria'ya koçluk yapabilmek benim için bir onur. Baştan başlamayı gerçekten çok istiyorum ve bunun yeniden başlamak için harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Scudetto'da Sampdoria'nın efsaneleriyle birlikte büyüdüm. Bu kulübü temsil edebilmek benim için bir zevk" ifadelerini kullandı.