Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden (TFF) açıklanan Hukuk Müşavirliği’nce 02.06.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkler şöyle:

SEVKLER BELLİ OLDU



- Antalyaspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'talimatlara aykırı hareketi'

- Galatasaray, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi'

- Samsunspor, 'saha olayları'

- Beşiktaş, 'çirkin ve kötü tezahüratı'

- Antalyaspor Kulübü görevlileri Adnan Doğanay, Murat Akkaya, Seher Karakaş, Ömer Acar ve Ubeydullah Bayar, 'talimatlara aykırı hareketi'

- Kayserispor Antrenörü Fevzi Layiç ve Muhammed Türkmen'in 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle;

- Kasımpaşa Kulübü Antrenörü Anıl Demirci, Kasımpaşa-Göztepe müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Öte yandan Nesine 2. Lig Play-Off finalinde karşılaşan Van Spor FK ile Batman Petrol Spor kulüpleri 'saha olayları' nedeniyle ayrı ayrı PFDK'ya sevk edildi.