﻿5 Süper Lig Kulübü Disiplin Kurulu'nda: Ceza geliyor

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
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