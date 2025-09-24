Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

Kaynak: AA
Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya sevk raporlarını açıkladı. Süper Lig'den 7 kulübe ceza talep edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ya sevki gerçekleşti.

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ya sevk etti.

