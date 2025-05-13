Süper Lig’den amatöre düşme tehlikesi yaşayan takım var

Ligler bitti bitiyor.

Düşenler - Çıkanlar son kozlarını oynuyor.

Durumu garanti olanlar, geleceğe bakıyor.

Buraya kadar hepsi normal.

Futbolun içinde olan durumlar.

Öyle bir kulüp var ki...

Adana Demirspor

Gelin bakalım gelin...

Küçük dilinizi yutmadan!

Adana temsilcisinin Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Peki sizce bu takım nereye düştü?

Normali olanı bir alt lige.

Yani 1. Lige.

Gerçek böyle mi?

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının sonrası.

Basın mensupları protokol tribünü girişi önündeler.

Demirsporlu yönetici Metin Korkmaz kapıda görüldü.

Minik Kargam orada, görev başında..

Spor medyası Korkmaz’ı çok iyi tanır. Ülkenin en önemli futbol menajerlerinden biri aynı zamanda.

Korkmaz ile ayak üstü kısa sohbet oldu. Gazeteciler kendisine, ‘geçmiş olsun..’ türünden teselli sözcükleri sarf ettiler. Takımın nasıl bu duruma geldiğini sormak istediler ki..

Korkmaz, “Vallahi arkadaşlar düştük. Ana nereye düştüğümüz belirsiz. Öyle; 1 ya da 2. Lig değil. Ta amatöre kadar inme durumu söz konusu. Çok bilmediğiniz konular var. Burası yeri değil. Hatta gerekenler yapılmasa kulüp kapanma tehlikesi bile çekebilir…”

Bekledim ki, manşetlere yansısın. Gündem olsun. Ama yok.

Korkmaz’ın çaresizlik içinde çırpınışı kaldı geriye..

Koca Demirspor’un düşüşü sıradan alt lige inip çıkması gibi değilmiş meğer.

Artık neler yaşanmışsa..

Peki kulüplerimiz nasıl oluyor da, bu hallere geliyorlar. Mersin, Eskişehir, Sakarya, Bursa ve Kocaeli... Futbol kentleri. Nasıl dibe vurdular. Kocaeli ve Bursa küllerinden yeniden doğdu. Eskişehir’de o yolda...

Futbol bacasız sanayi. Büyük paralar dönüyor. Bahisler oynanıyor. Yayın gelirleri. Lisanslı ürünler. Reklam ve tribün gelirleri. Sponsorluklar gibi bir çok alanda rant var.

Kulüpleri yönetenler, bir yolunu bulup kasayı boşaltıyorlar. Sonra da, çekip gidiyorlar. Yapanın yanına kar kalıyor. Bunca kulüp battı. Soyup, soğana çevrildi. Henüz bir tane bile başkan veya yönetici cezasını çekmedi. Vurgunla suçlanan kişiler, Başkan ve yönetimler gırla. Yaptırımı olan yok.

Bu kaotik durum; bazı art niyetli kişileri kulüplere itti. Yılların takımları yok olup gitti.

Metin Korkmaz tek başına kalmış. Feryat figan ediyor. Kulübü bırakıp giden Murat Sancak ve diğerleri ortalıkta gözükmüyor.

Sakın ha! Adana gibi büyük kente bunu yaşatmasınlar. Demirspor kapanmasın. İlgili, ilgisiz kim varsa elini taşın altına soksun. Demirspor normal lige düşmüş. Seneye düştüğü gibi gelsin.

Düşene bir tekme de, vurmak hiç kimseye yakışmaz.

Hadi bakalım kolay gelsin.