Süper Lig'den bir Fernando Muslera geçti! Sosyal medyadan duygusal paylaşım

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Süper Lig'den bir Fernando Muslera geçti! Sosyal medyadan duygusal paylaşım

14 yıllık Galatasaray kariyerini sonlandıran Fernando Muslera, Türkiye'den ayrıldı. Urugaylı eldiven, sosyal medya hesabından duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Galatasaray'da 14 yıl forma giyen Fernando Muslera, Türkiye'ye veda etti. Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte havalimanına giden Uruguaylı file bekçisi, Türkiye'den ayrıldı.

Galatasaray'ın kalesini 14 yıl boyunca koruyan Muslera, kazandığı 19 kupa ile rekor kırmıştı.

FERNANDO MUSLERA'DAN PAYLAŞIM

Muslera, daha sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Deneyimli futbolcu, "Veda etmiyorum çünkü Galatasaray benim evim." ifadelerini kullandı.

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Muslera'nın paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Adanmış Bir Hayatın Hikayesi

Galatasaray'a imzayı attığım gün, daha sahaya bile çıkmadan, ilk röportajımda şunu söyledim:
"Galatasaray'a efsane olmaya geldim."

Bu, en başında bir hayaldi. Ve yıllar geçtikçe o hayal bir hedefe, hedef bir tutkuya, tutku ise bir mirasa dönüştü. Her kurtarışta, her galibiyette, her düşüşümde ve yeniden ayağa kalkışımda hep bu sözümü hatırladım.

Galatasaray forması altında geçirdiğim her anı, bu büyük camianın tarihine iz bırakacak bir hikâyeye dönüştürmek için yaşadım.
Bugün geriye dönüp baktığımda, gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyorum:

Sözümü tuttum.

Galatasaray ile yaşadığım bu 14 yıla neler sığmadı ki?

Karlar altında Juventus zaferi, Real Madrid maçındaki unutulmaz dönüş, Kadıköy'deki Süper Final, 4. yıldız, kaptanlık pazubandını taktığım ilk maç, Beşiktaş'a karşı kurtardığım 3 penaltı ve o Süper Kupa, Rizespor maçında yaşadığım talihsiz sakatlık ve 5. yıldız...
Galatasaray formasıyla 550 maç, yüzlerce kurtarış, sayısız zafer ve 19 kupa...

Ben, Nestor Fernando Muslera...

Galatasaray'a veda etmiyorum. Çünkü Galatasaray benim evim.

Bu unutulmaz hikayeyi, bana bu yolculukta eşlik eden herkese teşekkür ederek tamamlıyorum.

Birlikte savaştığım takım arkadaşlarıma, her an yanımda olan teknik ekiplere, kulüp çalışanlarına, bana güvenen yönetimlere, centilmence mücadele eden tüm rakiplerime ve en önemlisi, her koşulda arkamda duran büyük Galatasaray taraftarına sonsuz minnetle..."

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