Süper Lig’den bir takıma daha transfer yasağı geldi. Karar, FIFA’dan çıktı

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Süper Lig’den bir takıma daha transfer yasağı geldi. Karar, FIFA’dan çıktı

Süper Lig’de transfer yasağı bulunan takımlara yenisi eklendi. FIFA’dan çıkan karar ile Hatayspor’a 2 dönem transfer yasağı geldi. Hatay ekibi, kararı CAS’a taşımaya hazırlanıyor.

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Atakaş Hatayspor'a FIFA'dan kötü haber geldi. FIFA, Hatayspor'a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem sportif (kalıcı) transfer yasağı verdi.

Güney ekibi, CAS'a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS'tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek. Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.

Hatayspor'da geride kalan sezon forma giyen Renat Dadashov, 14'ü ilk 11, 33 maçta görev aldı ve 6 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki Azerbaycanlı forvet şu anda 1. Lig'de Ankaragücü'nde oynuyor.

Süper Lig’de Hatayspor’un dışında Adana Demirspor , Antalyaspor, Hatayspor, Samsunspor’a 2’şer dönem transfer yasağı getirilirken Kayserispor ve Eyüpspor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verilmişti.

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