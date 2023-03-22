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TFF resmen duyurdu: Süper Lig'den düşecek takım sayısını açıkladı

TFF, Süper Lig'den bu sezon kaç takımın düşeceğini duyurdu. Buna göre 4 takımın yerine 2 takımın düşürüleceğini açıkladı.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:01
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Süper Lig'den düşecek takım sayısı belli oldu

TFF resmen duyurdu: Süper Lig'den düşecek takım sayısını açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig ve diğer liglerden bu sezon düşecek takım sayısını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 Mart 2023 tarih ve 68 Sayılı toplantısında, profesyonel liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.
TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;

Atakaş Hatayspor ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine,

Adanaspor A.Ş. ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1.Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine,

Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. ve Diyarbekir Spor A.Ş.'nin TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine,

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor A.Ş.'nin TFF 3. Lig'den çekilmesi sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 17 takımlı gruptan (2. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 2 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine,

Malatya Arguvan Spor ve Osmaniyespor Futbol Kulübü'nün TFF 3. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 3. Lig Statüsü Madde 3/2 hükmünde 18 takımlı gruptan (3. Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 3 takım yerine 1 takımın Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmesine,
karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu"

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