Süper Lig'den düşen ikinci takım Hatayspor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Süper Lig'den düşen ikinci takım Hatayspor

Lig bitimine kısa bir süre kala Hatayspor, Adana Demirspor’un ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla 19 puanda kalan Hatayspor, lige veda etti.

ADANA DEMİRSPOR'UN ARDINDAN HATAYSPOR VEDA ETTİ

Bordo-beyazlı ekip, kalan maçlarının tamamını kazansa dahi en fazla 34 puana ulaşabilecek. Şu an sıralamada 34’er puanla Hatayspor’un üstünde yer alan Bodrum FK ve Alanyaspor kalan maçlarının hepsini kaybetse dahi 3 takım 34’er puanda eşitlenecek. 3’lü averajda Bodrum FK’nın gerisinde yer alacak Hatayspor, bitime 5 hafta kala Adana Demirspor’un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

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