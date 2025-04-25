Süper Lig'den düşen ikinci takım Hatayspor

Süper Lig’in 33’üncü haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Bu sonuçla 19 puanda kalan Hatayspor, lige veda etti.

ADANA DEMİRSPOR'UN ARDINDAN HATAYSPOR VEDA ETTİ

Bordo-beyazlı ekip, kalan maçlarının tamamını kazansa dahi en fazla 34 puana ulaşabilecek. Şu an sıralamada 34’er puanla Hatayspor’un üstünde yer alan Bodrum FK ve Alanyaspor kalan maçlarının hepsini kaybetse dahi 3 takım 34’er puanda eşitlenecek. 3’lü averajda Bodrum FK’nın gerisinde yer alacak Hatayspor, bitime 5 hafta kala Adana Demirspor’un ardından lige veda eden ikinci takım oldu.