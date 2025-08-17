Süper Lig'den düşenler 1. Lig'de kapıştılar

Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Özbelsan Sivasspor, evinde Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen iki takım Özbelsan Sivasspor ile Bodrum FK Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaştı.

Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 0-1

61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kimpioka’nın pasında Charisis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

86. dakikada Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.

