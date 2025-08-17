Süper Lig'den düşenler 1. Lig'de kapıştılar

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen iki takım Özbelsan Sivasspor ile Bodrum FK Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında karşılaştı.
Karşılıklı atılan gollerle maç 1-1 sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Seferi'nin şutunda top, yakın köşeden ağlarla buluştu. 0-1
61. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Kimpioka’nın pasında Charisis, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1
86. dakikada Fredy'nin kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top kaleci Ali Şaşal Vural’da kaldı.