Süper Lig'den gitti Fransa'yı karıştırdı

Editör: Hamza Özalkuş

Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te çalışan, ismi büyük kulüplerle anılan Francesco Farioli, geçen sezon devam ederken Alanyaspor ile yollarını ayırmıştı.

İtalya'ya döneceği beklenen Farioli, Fransa Ligue 1 ekibi Nice'le anlaşmıştı.

Farioli'nin çalıştırdığı Nice, Fransa Ligue 1'e iyi bir başlangıç yaptı. Ligdeki ilk üç haftada sırasıyla Lille, Lorient ve Lyon ile berabere kalan Farioli'nin takımı ilk galibiyetini Strasbourg'u 2-0 yenerek elde etti.

Genç teknik adamın öğrencileri, dün akşam deplasmanda dünyaca ünlü yıldızlardan kurulu PSG'yi 3-2 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.

Nice'e PSG karşısında galibiyeti getiren golleri 21 ve 68. dakikalarda Moffi ile 53. dakikada Laborde atarken PSG'nin sayılarını 29 ve 87. dakikalarda Mbappe kaydetti.

İlk 5 haftayı namağlup geçen Nice, 9 puanla ikinci sırada bulunuyor. PSG ise 8 puanla 3. sırada bulunuyor.