Süper Lig’den iki kulüp aynı oyuncuya talip oldu

Avrupa’da ara transferin sona ermesine sayılı saatler kaldı. Transfer çalışmaları tüm hızıyla devam derken İtalya’dan flaş bir haber geldi. Buna göre, Süper Lig ekipleri Başakşehir ve Bodrun FK aynı oyuncuya talip oldu.

İki kulübün Monza forması giyen sağ bek Samuele Birindelli'yi transfer etmek istediği öğrenildi. Başakşehir ve Bodrum FK’nın Birindelli için teklif yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor. Transfer konusunda son kararın İtalyan oyuncuda olduğu vurgulandı.

Transferin Türkiye’de ara transferin sona ereceği 11 Şubat’a kadar sonuçlanması bekleniyor. İtalyan sağ bek bu sezon çıktığı 11 maçta 1 gol attı.