Süper Lig'den Suudi Arabistan'a! İmzayı attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Süper Lig'den Suudi Arabistan'a! İmzayı attı

Suudi ekibi Al-Okhdood, Süper Lig'de son olarak Göztepe forması giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i kadrosuna kattı. Koray Günter'in yeni takımına 1 yıllık imza attığı açıklandı.

Suudi ekibi Al-Okhdood, kadrosuna Türkiye’den bir oyuncu daha kattı. Daha önce Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Gökhan Gül’ü kadrosuna katan Al-Okhdood, Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter'i de kadrosuna dahil etti.

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30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Göztepe’de geçiren Koray Günter, forma giydiği 30 maçta 2 gollük katkı sağladı.

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