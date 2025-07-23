Süper Lig'den Suudi Arabistan'a! İmzayı attı

Suudi ekibi Al-Okhdood, kadrosuna Türkiye’den bir oyuncu daha kattı. Daha önce Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Gökhan Gül’ü kadrosuna katan Al-Okhdood, Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter'i de kadrosuna dahil etti.

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30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Göztepe’de geçiren Koray Günter, forma giydiği 30 maçta 2 gollük katkı sağladı.

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