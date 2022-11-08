Katar'daki dünya Kupası'nda Damimarka'da 2 Süper Lig yıldızı var

Danimarka'nın 2022 Dünya Kupası kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan Victor Nelsson, Trabzonspor'dan ise Jens Stryger Larsen kadroda yer aldı.
2022 Dünya Kupası'na günler kala Danimarka'nın turnuva kadrosu duyuruldu.
Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen kadroda yer aldı. Trabzonspor'un eski golcüsü Andreas Cornelius da listeye adını yazdırdı.
EURO 2020'de kalbinden problem yaşayan ve bir süre ara verdikten sonra futbola geri dönen Christian Eriksen de kadroda yer aldı.
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