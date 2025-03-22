Süper Lig’e bir Portekizli teknik adam daha geldi: Bir dönem Trabzonspor’da oynamıştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor yeni teknik direktörünü resmen duyurdu.

Alanyaspor'dan yapılan açıklamada son olarak Portekiz ekibi Sporting'i çalıştıran Joao Pereira ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Pereira, futbolculuk döneminde Trabzonspor forması giymişti.

Teknik direktörlük kariyerine Sporting'in altyapısında başlayan Pereira, Ruben Amorim'in Manchester United'la anlaşmasının ardından sonra kısa bir süre Portekiz ekibini çalıştırmıştı.

Pereira, Jose Mourinho ve Jose Morais'in ardından bu sezon Süper Lig'de çalışacak üçüncü Portekizli teknik adam oldu.