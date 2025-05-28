Süper Lig'e son biletin sahibi yarın belli oluyor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Teksüt Bandırmaspor arasında Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak play-off finali yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak.

FATİH KARAGÜMRÜK

Sezona teknik direktör Şenol Can'la başladıktan sonra David Sassarini ve Orhan Ak'ın görev yaptığı Fatih Karagümrük'te son olarak Onur Can Korkmaz takımın başına getirildi.

Ligde uzun süre ilk 2 içinde yer almasına rağmen Gençlerbirliği'ne geçilen İstanbul temsilcisi, sezonu 66 puanla 3. sırada tamamladı. Statü gereği doğrudan play-off finaline yükselen Fatih Karagümrük, geçmiş sezonlarda yer aldığı Süper Lig vizesi için bir kez daha sahaya çıkacak.

1982-1983 sezonunda teknik direktör İlyas Datça (Ilie Datcu) yönetiminde direkt Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, ikinci kez yer aldığı play-off'ta daha önce 2019-2020'da teknik direktör Şenol Can yönetiminde Ankara'daki final maçında Adana Demirspor'a penaltılarda üstünlük sağlayarak Süper Lig'e çıktı.

BANDIRMASPOR

1. Lig'de teknik direktör değişikliğine gitmeyen 3 takımdan biri olan Bandırmaspor, Mustafa Gürsel yönetiminde ligi 64 puan ve averajla 5. sırada bitirdi. Play-off ilk turunda Erzurumspor FK'yi, ikinci turda da Geosis Boluspor'u saf dışı bırakan Bandırmaspor, finalde Fatih Karagümrük'ün rakibi oldu.

2021-2022'de yine Mustafa Gürsel'in çalıştırdığı Bandırmaspor, finale kadar yükseldiği play-off'ta İstanbulspor'a yenilerek Süper Lig'e çıkamadı.

Daha önce Süper Lig'de yer almayan Bandırmaspor, Süper Lig vizesi aldığı takdirde Balıkesirspor'dan sonra Balıkesir'i Süper Lig'de temsil edecek 2. takım olacak.