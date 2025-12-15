Avrupa’nın 5 büyük liginde teknik direktör istikrarı dikkat çekerken Süper Lig'de yine fatura teknik adamlara kesildi.

Bundesliga’da sezonun bu bölümüne kadar 7, Premier Lig’de 5, La Liga ve Serie A’da 4’er, Ligue 1’de ise yalnızca 2 teknik direktör değişikliği yaşandı.

Süper Lig’de ise henüz 16 hafta geride kalmasına rağmen tam 14 teknik direktör görevden ayrıldı.

Bu tablo, Türkiye’deki teknik direktör istikrarının Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Süper Lig'de bu sezon yaşanan teknik direktör ayrılıkları şöyle:

İsmet Taşdemir - Gaziantep FK

Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş

Jose Mourinho - Fenerbahçe

Çağdaş Atan - Başakşehir

Selçuk Şahin - Eyüpspor

Markus Gisdol - Kayserispor

Emre Belözoğlu - Antalyaspor

Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği

Marcel Licka - Karagümrük

Recep Uçar - Konyaspor

İlhan Palut - Rizespor

Shota Arveladze - Kasımpaşa

Volkan Demirel - Gençlerbirliği

Burak Yılmaz - Gaziantep FK