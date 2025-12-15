Avrupa’nın 5 büyük liginde teknik direktör istikrarı dikkat çekerken Süper Lig'de yine fatura teknik adamlara kesildi.
Bundesliga’da sezonun bu bölümüne kadar 7, Premier Lig’de 5, La Liga ve Serie A’da 4’er, Ligue 1’de ise yalnızca 2 teknik direktör değişikliği yaşandı.
Süper Lig’de ise henüz 16 hafta geride kalmasına rağmen tam 14 teknik direktör görevden ayrıldı.
Bu tablo, Türkiye’deki teknik direktör istikrarının Avrupa’nın çok gerisinde kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Süper Lig'de bu sezon yaşanan teknik direktör ayrılıkları şöyle:
İsmet Taşdemir - Gaziantep FK
Ole Gunnar Solskjaer - Beşiktaş
Jose Mourinho - Fenerbahçe
Çağdaş Atan - Başakşehir
Selçuk Şahin - Eyüpspor
Markus Gisdol - Kayserispor
Emre Belözoğlu - Antalyaspor
Hüseyin Eroğlu - Gençlerbirliği
Marcel Licka - Karagümrük
Recep Uçar - Konyaspor
İlhan Palut - Rizespor
Shota Arveladze - Kasımpaşa
Volkan Demirel - Gençlerbirliği
Burak Yılmaz - Gaziantep FK