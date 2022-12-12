Ünlü kaleci futbolu bıraktı. Süper Lig'e verilen arada kulübünü şoke etti

Sezon başında yeni sözleşmeye imza atan Belçikalı kaleci Ruud Boffin, futbolu bıraktığını kulübe bildirdi.

Boffin, ligde sakatlığı nedeniyle iki hafta oynayamamış, daha sonra düzelmesine rağmen kaleye geçememişti.

Antalyasporlu yöneticilerin bu kararı üzerine Boffin'le sözleşmesini fesh etmek için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Boffin'in iki aylık alacağından vazgeçmesi halinde fesih işleminin tamamlanacağı belirtildi.

Antalyaspor, Boffin'i 5 yıl önce Eskişehirspor'dan transfer etmişti. 35 yaşındaki Belçikalı Antalyaspor'da 158 maçta görev yaptı.