Süper Lig'i de ilgilendiriyor. Futbolda büyük değişiklik

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre cuma günü yapılacak duyuru ile futbolda "mavi kart" uygulaması başlayacak.

10 DAKİKALIK CEZA UYGULANACAK

Haberde; mavi kartın, hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan oyunculara ve hakeme şiddetli itirazda bulunan oyunculara verileceği belirtildi.

Buna göre mavi kart alan oyuncular, 10 dakika boyunca oyundan çıkacak.

"SARI KART ONLARI DURDURMUYOR"

10 dakika cezası hakkında daha önce de konuşan IFAB CEO'su Lukas Brud, şöyle demişti;

"Oyuncular hakeme itiraz ettiklerinde veya uygunsuz sözler söylediklerinde sarı kart onları durdurmuyor. Ama maçın 10 dakikasında oyundan çıkmak gibi bir ceza onları caydırır. Basketbolda ve ragbide olduğu gibi futbolda da sadece takım kaptanları hakem ile konuşabilmeli. Bu yolun işe yaradığını görüyoruz."