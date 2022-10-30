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Ankaragücü rahat kazandı

Süper Lig'de Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:33
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Süper Lig'in 12.haftasında Ankaragücü Hatayspor'u farklı yendi

Ankaragücü rahat kazandı
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Süper Lig'de Ankaragücü, Hatayspor'a konuk oldu. Ankara ekibi mücadeleyi 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar;
3. dakikada MKE Ankaragücü, üç pasla golü buldu. Pedrinho, sağ kanatta müsait durumda bulunan Taylan Antalyalı'ya topu gönderdi. Taylan, bekletmeden pasını ceza sahası içindeki Beridze'ye attı. Beridze de sağ çaprazda açısı dar olmasına rağmen topu alır almaz tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0

16. dakikada Malcuit'ten aldığı topla sağdan ceza sahasına giren Beridze, topu kale sahasının gerisindeki Taylan Antalyalı'ya çıkardı. Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

19. dakikada Sowe'un ceza yayının üzerinden şutunda, kaleci Erce Kardeşler son anda topu kornere tokatladı.

29. dakikada Tolga Ciğerci'nin sol kanata attığı topla buluşarak ceza sahasına giren Jese, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Jese'nin vuruşunda, açıyı iyi daraltan kaleci Erce Kardeşler, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45. dakikada Beridze'nin sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Taylan Antalya'nın kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı ve mutlak bir golü önledi.

İlk yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Ankaragücü'nde 61'de Taylan Antalyalı ve 70'de A.Sowe ile farkı 3'e çıkardı. Hatayspor 86'da penaltıdan A.El Kaabi ile farkı 2'ye indirdi.

Maçın sonucunu belirleyen gol 90+2'de Lamine Diack'tan geldi. Ankaragücü maçı 4-1 kazandı.

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