Süper Lig’in 2 devi Zalewski için karşı karıya

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte takımlar transferde gaza bastı. Sol tarafını güçlendirmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe, geçtiğimiz yaz Galatasaray'a imzanın eşiğine gelen futbolcuyu gündemine aldı.

Ünlü gazeteci Rudy Galetti'nin aktardığı habere göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nicola Zalewski için Beşiktaş ve Fenerbahçe harekete geçti.

İki takımın 22 yaşındaki Polonyalı yıldızı devre arasında transfer etmek istediği ve somut adımların atılacağı kaydedildi.

Roma'nın sezon sonunda sözleşmesi bitecek Zalewski'yi ocak ayında satarak bedava gidişinin önüne geçmeyi planladığı belirtildi.

Zalewski, yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray’ın gündemine gelmiş fakat bu transfer gerçekleşmemişti.

Bu sezon İtalyan ekibiyle 15 maça çıkan Polonyalı oyuncu, 791 dakikada 2 asistlik katkı sağladı.