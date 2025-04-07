Süper Lig'in 30. haftası sona erdi, zirvede puan farkı 3'e düştü!

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta bugün oynanan 2 karşılaşma ile tamamlandı. Oynanan 9 müsabakada toplam 19 gol atıldı.

Ligde 71 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray haftayı maç yapmadan geçti. Takipçisi Fenerbahçe ise zorlu Trabzonspor karşısına çıktı. Sarı-lacivertliler 1-0 geriye düştüğü müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı ve puanını 68'e yükseltti. Ligde 3. sırada bulunan Samsunspor, konuk olduğu Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini yaşadı. Beşiktaş ise haftanın kapanış maçında Kasımpaşa karşısında 1 puanı son dakikada bulduğu golle aldı.

Küme düşme hattında yer alan takımlardan Sivasspor, Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, son 3 sıradaki Alanyaspor, Hatayspor ve Adana Demirspor kendi sahasında mağlubiyet yaşadı.

HAFTANIN SONUÇLARI



Adana Demirspor - Kayserispor: 0-2

Çaykur Rizespor - Sivasspor: 1-1

Başakşehir - Konyaspor: 1-0

Antalyaspor - Samsunspor: 2-1

Alanyaspor - Bodrum FK: 0-1

Hatayspor - Eyüpspor: 0-1

Fenerbahçe - Trabzonspor: 4-1

Göztepe - Gaziantep FK: 1-1

Kasımpaşa - Beşiktaş: 1-1

