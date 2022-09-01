﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, sezonun 5. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın:
21.00 HangiKredi Ümraniyespor-Trabzonspor: Arda Kardeşler
3 Eylül Cumartesi:
19.15: Demir Grup Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yasin Kol
19.15: Medipol Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
21.45: Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
21.45: Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor: Ali Palabıyık
4 Eylül Pazar:
19.15: Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor: Burak Şeker
21.45: Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21.45: MKE Ankaragücü-Beşiktaş: Mete Kalkavan
5 Eylül Pazartesi:
21.00: Galatasaray-Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.