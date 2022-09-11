Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

Kasımpaşa XI: Ertuğrul | Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes | Tırpan, Eysseric, Hajradinovic | Fall, Celina, Bahoken
Galatasaray XI: Muslera | Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt | Torreira, Oliveira, Mertens | Yunus, Kerem, Gomis
Kasımpaşa XI: Ertuğrul | Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes | Tırpan, Eysseric, Hajradinovic | Fall, Celina, Bahoken
Galatasaray XI: Muslera | Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt | Torreira, Oliveira, Mertens | Yunus, Kerem, Gomis
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