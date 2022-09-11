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Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu

İşte Kasımpaşa - Galatasaray maçı 11'leri...

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 19:01
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında çıkacağı ilk 11 belli oldu

Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i belli oldu
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Kasımpaşa XI: Ertuğrul |  Hadergjonaj, Graovac, Sadık, Ouanes |  Tırpan, Eysseric, Hajradinovic | Fall, Celina, Bahoken


Galatasaray XI: Muslera | Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt | Torreira, Oliveira, Mertens | Yunus, Kerem, Gomis

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