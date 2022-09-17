﻿Kasımpaşa deplasmanda Ümraniyespor'u yendi

Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda HangKredi Ümranispor'u 2-1 mağlup etti.
Mavi-beyazlılara galibiyeti getiren goller 36. dakikada penaltıdan Hadergjonaj ve 84. dakikada Bahoken'den geldi. Ümraniyespor'un tek golünü ise 90+9'da Mrsic kaydetti.
Ev sahibi ekipte teknik direktör Recep Uçar, 90+1'de kırmızı kart gördü.
Geçtiğmiz hafta sahasında Galatasaray'a kaybeden Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 9 yaptı. 2 puanda kalan Ümraniyespor ise henüz galibiyetle tanışamadı.
Milli aranın ardından Kasımpaşa Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Ümraniyespor ise Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
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