Kayserispor Hatayspor'u farklı yendi

Hatayspor, evinde Kayserispor'u ağırladı. Yeni Hatayspor Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kayserispor, mücadeleden 4-0 galip ayrıldı.
Maçın gollerini 5.dakikada penaltıdan Bernard Mensah, 44'te Miguel Cardoso, 87'de Bertolacci ve 90'da penaltıdan Gavranovic kaydetti. 89.dakikada Hatayspor'dan Falette kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor 12 puanla 6.sıraya yükselirken, Hatayspor 1 puanla ligin son sırasında yer aldı.
Hatayspor'un ligde henüz galibiyeti bulunmuyor.
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