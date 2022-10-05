Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7, 8, 9 ve 10 Ekim'de oynanacak maçların hakemleri şöyle:
7 Ekim Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Adana Demirspor: Sarper Barış Saka
8 Ekim Cumartesi:
14.30 İstanbulspor-MKE Ankaragücü: Yasin Kol
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Arabam.com Konyaspor: Mert Güzenge
20.00 Bitexen Giresunspor-Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
9 Ekim Pazar:
14.30 HangiKredi Ümraniyespor-Yukatel Kayserispor: Burak Şeker
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe-VavaCars Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
10 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Kadir Sağlam
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