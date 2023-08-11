Süper Lig'in açılış maçı öncesi dostluk yemeği

Süper Lig'in açılış maçında oynanacak Trabzonspor-Antalyaspor mücadelesi öncesi iki ekip başkanları yemekte bir araya geldi.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında sahamızda oynayacağımız Bitexen Antalyaspor maçı öncesinde Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimiz tarafından misafir takıma yemek verildi.

Papara Park’ta düzenlenen yemeğe Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Karşılıklı olarak başarı dileklerinin ardından Başkanımız Ertuğrul Doğan tarafından Bitexen Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel’e günün anısına plaket verildi. ''