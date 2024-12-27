Süper Lig’in en genç takımı Adana Demirspor oldu

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girilirken, mücadele eden 19 takımın sezonun bu bölümünde şans verdiği 479 oyuncunun yaş ortalaması 27,06 olarak gerçekleşti.



AA'nın, Süper Lig'in ilk yarısına ilişkin hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, süre alan futbolcuların yaş ortalaması ele alındı. Süre alan oyuncuların yaşları dikkate alındığında en tecrübeli ekip, 29,07'lik yaş ortalamasıyla ilk yarıyı dördüncü sırada tamamlayan ikas Eyüpspor oldu.



İstanbul ekibini 28,35'lik yaş ortalamasıyla Kasımpaşa ve 28,23'lük ortalamayla Net Global Sivasspor izledi. Sezona Çaykur Rizespor'da başlayıp Sipay Bodrum FK'ye transfer olan kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray ile 2 maçta forma giyip ikas Eyüpspor'a giden Leo Dubois, 2 farklı takımda oynayan isimler olarak dikkati çekti.



EN GENCİ ADANA DEMİRSPOR



Maddi sıkıntılarla boğuşan ve birçok genç futbolcuya şans veren Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in en tecrübesiz takımı konumunda. Ligin 17 haftalık bölümünde 31 futbolcuya süre veren Akdeniz ekibinin yaş ortalaması 23,16 olarak gerçekleşti. Adana Demirspor'u 25,44'lük yaş ortalamasıyla Göztepe ve 25,80'lik yaş ortalamasıyla Çaykur Rizespor takip etti.