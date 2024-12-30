Süper Lig’in en hırçın oyuncusu Göztepe’den çıktı

Kaynak: DHA
Süper Lig’in en hırçın oyuncusu Göztepe’den çıktı

Süper Lig’de ikinci yarının başlamasına sayılı günler kala çarpıcı bir istatistik gündeme geldi. Ligde 17 hafta itibari ile en hırçın oyuncu Göztepe’den çıktı

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında cumartesi günü deplasmanda namağlup lider Galatasaray'la karşı karşıya gelecek Göztepe'nin orta saha oyuncusu Anthony Dennis, ilk yarının en hırçın futbolcusu oldu.

Orta sahada mücadeleci görüntüsüyle dikkat çeken 20 yaşındaki Nijeryalı, 6 sarı ve 1 kırmızı kart görüp Süper Lig'de en fazla uyarı alan oyuncu konumunda yer aldı. Dennis gördüğü kartlardan dolayı 3 maç cezalı duruma düştü.

Göztepe'de ilk yarıda Dennis'in yanı sıra Ogün de kırmızı kart gören isim oldu. Sarı-kırmızılı ekipten en fazla kart gören ikinci oyuncu ise 5 sarı kartla stoper Malcom Bokele olurken, orta saha Isaac Solet de 4 kez sarı uyarıyı aldı.

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