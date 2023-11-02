Süper Lig'in en iyi golcüsü kim? Kluivert'tan sürpriz cevap

Adana Demirspor'un teknik direktörü Patrick Kluivert, "Süper Lig'in en iyi golcüsü kim" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu.

Futbol oynadığı dönemde santrfor görevi yapan, Ajax ve Barcelona'da efsane olan, Hollanda Milli Takımı'nda da forma giyen Kluivert, Sabah'ta çıkan röportajında şu ifadeleri kullandı:

- Adana benim için büyük bir şans diyebilirim. Burada mutluyum, ekibim de mutlu. Çalışabiliyorum. Baktığınız zaman F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş çok büyük takımlar. Dürüst olmak gerekirse, bu seviyede değiliz ama kulüp olarak onlara karşı mücadele edebilen, gücünü gösteren bir konumda olmak benim için değerli.

-Sahamızda taraftarımızı görmek bizim için inanılmaz. Evimizde hiç yenilmedik, hepsini kazandık. Bu da gurur duyulması gereken bir şey. Bundan dolayı çok mutluyuz. Gelecek olan takımlara bu hissiyatı verebilmek çok önemli. Bunu da şimdiye kadar sağladığımıza inanıyorum. Fakat evimizdeki maçlar dışında da galip gelmeliyiz.

- Galatasaray ve Fenerbahçe'nin çok iyi transferler yaptıklarına ben de inanıyorum. Fakat bu transferlerin sizi tamamıyla güvenli duruma soktuğunu söyleyemem. Biri Şampiyonlar Ligi'nde, diğeri de Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. Bu belki onların gelecek haftalarda biraz daha Avrupa'ya yüklenmelerine neden olacak. Oradaki hedefleri de onlar için çok önemli. Çok iyi oyuncuları var fakat yapılan iyi transferler, sizin bir şeyler elde etmenize her zaman için güvence değildir.

- Başkan Murat Sancak'la çok iyi bir diyaloğum ve ilişkim var. Kendisi çok özel birisi.

Saha sonuçlarına göre ilişki değişebilir mi? Bu aslında bütün başkanlar için geçerli. Sonuçlar değiştiği sürece tabi ki o sorunları yaşayabilirsiniz ama umarız sonuçlar ve skorlar hep böyle kalır ve ilişkimiz de böyle devam eder

- Forvet olarak çok iyi oyunculara sahibiz. Onlar benimle çalıştıkları için şanslı oldukları kadar, ben de onlarla çalışabildiğim için şanslı olduğumu düşünüyorum. Söylediğiniz gibi eskiden en yüksek seviyelerde oynamış bir forvet oyuncusu olarak, oyuncularımıza maçın içerisinde yapmaları gereken ufak bilgileri, dokunuşları yapabilmenin onlar için çok iyi olduğunu düşünüyorum.

- (Sizce ligin en iyi golcüsü kim?) Tabi ki en başta kendi forvet oyuncularımı çok seviyorum ve beğeniyorum. Ama Aboubakar'ı da söyleyebilirim. Kendisiyle Kamerun Milli Takımı'nda çalıştım. Çok iyi işler yapıyor.

- Icardi de Galatasaray için çok değerli bir oyuncu. Onun için söylemeniz gereken çok bir şey yok zaten. Geçmişte ve şu an attığı gollerle kendi kalitesini gösteren bir futbolcu.