Süper Lig’in en pahalı oyuncusu En Nesyri derbilerde kayıp

Fenerbahçe, sezon başında Sevilla’dan transfer ettiği En Nesyri için Süper Lig tarihinin en yüksek bonservis bedelini ödedi. İspanyol ekibinden 19,5 milyon euro bonservisle sarı lacivertlilere gelen golcü oyuncu, ilk haftalarda forma şansı bulmakta bile zorlandı. Ancak sonrasında çıktığı maçlarda üst üste goller atan Faslı oyuncu, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında tutunmasında önemli rol oynadı.

En Nesyri, ligin orta ve alt sıralarındaki takımlara karşı üst üste goller atmasına rağmen derbilerde suskun kalması ile dikkat çekiyor. Golcü oyuncu Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı henüz skor katkısı veremedi. Hatta golcü oyuncunun bu maçlarda pozisyona bile girmekte zorlanması dikkat çekiyor.

Bu sezon 44 maçta görev alan En Nesyri, 26 gol atarken 6 da gol pası verdi. Toplamda 32 gole katkı verdi. Yıldız golcü, son 7 resmi maçta ise gol sevinci yaşayamadı.