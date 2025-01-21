Süper Lig’in en yetenekli gençleri belirlendi. En fazla oyuncu bir takımdan çıktı

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de forma giyen U23 futbolcuları arasında en iyi ilk 10 ismi belirlerken, Göztepe'de 4 oyuncu listede yer aldı. Yapılan araştırma sonucunda sarı-kırmızılıların golcü yıldızı Romulo'nun yanı sıra stoper Taha Altıkardeş, Brezilyalı forvet Juan Silva ile Nijeryalı orta saha Anthony Dennis listede yer aldı.

CIES'e göre Beşiktaşlı golcü Semih Kılıçsoy ilk sırayı alırken, Antalyasporlu Kaluzinski ikinci, Kasımpaşa'nın genç sol beki Yasin Özcan üçüncü oldu. Listede yine Beşiktaş'tan Ndour, Başakşehir'den Hamza Güreler ile Gaziantep FK'dan Kozlowski de kendilerine yer buldu.

Bu sezon çok genç bir kadroyla mücadele eden Göztepe'de 4 futbolcunun en iyiler arasında gösterilmesi teknik ekibi ve camiayı oldukça mutlu etti. Bu sezon Süper Lig'e damga vuran Brezilyalı forvet Romulo, 16 lig karşılaşmasında 9 gol atıp 5 de asist yaptı. Müthiş bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki Sambacı transferin de gözde ismi haline geldi.

Bu sezon başında transfer edilen 22 yaşındaki Juan da takıma önemli katkılar sağladı. 17 Süper Lig müsabakasında 5 gol atan Juan 2 de asist yaptı.