Süper Lig'in eski yıldızı eşine şiddet uyguladı. Nefessiz bıraktığı görüntüler ortaya çıktı

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Süper Lig'in eski yıldızı eşine şiddet uyguladı. Nefessiz bıraktığı görüntüler ortaya çıktı

Bir dönem Süper Lig'de Malatyaspor forması giyen Christian Cueva'nın eşine şiddet uyguladığı video ortaya çıktı.

Perulu milli futbolcu Christian Cueva, eşi Pamela Lopez Solorzano’na şiddet uyguladığı ve aldattığı gerekçesi ile kadro takımı tarafından kadro dışı bırakıldı.

32 yaşındaki Perulu oyuncunun eşi, bir TV programında yaptığı açıklamada Cueva’nın kendisini ‘boğduğunu’ ve ‘nefessiz bıraktığını’ iddia etti. Lopez, “Hayatımdan korkuyorum. Yıllarca acı çektim,” dedi.

Cueva, ‘şiddet suçlamalarını’ reddetti ancak davranışlarının ‘mazur görülemez’ olduğunu kabul etti. Club Cienciano, iç soruşturma sonucunda Cueva’yı kulüpten kalıcı olarak uzaklaştırdıklarını açıkladı.

Lopez, mahkemeye başvurarak kocasına karşı koruyucu önlemler talep etti. Mahkeme, Cueva’nın eşine yaklaşmasını yasakladı ve Lopez’in telefonuna panik butonu kurulmasına karar verdi.

Cueva, Instagram’da yaptığı açıklamada özür diledi ve futbol oynamaya devam etmek istediğini belirtti.

Peru Milli Takımı’nın en çok forma giyen oyuncularından biri olan Cueva, 2018 Dünya Kupası ve dört Copa America’da yer almıştı.

2020/2021 sezonunda Yeni Malatyaspor'da forma giyen Christian Cueva 8 maça çıktı, 1 asist yaptı.

Şu anda Peru 1.Lig Cienciano Kulübü'nde oynayan Cueva'yla 13 yıldır birlikte olan eşi Pamela, Malatya'da da yaşamıştı.

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