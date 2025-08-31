Süper Lig'in eski yıldızı Fabian Castillo'nun eşi tutuklandı: Milyon dolarlık soygun skandalı!

Trabzonspor'un 2016-2018 yılları arasında formasını giyen Kolombiyalı futbolcu Fabian Castillo'nun eşi, uluslararası bir operasyonun hedefi oldu. 28 yaşındaki Meksika uyruklu Ojeda Avila (ya da Tania Jazmin olarak da biliniyor) 2017 yılında Kosta Rika'da gerçekleştirilen bir dizi silahlı kuyumcu soygununa karışmakla suçlandı. Hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Avila, Kolombiya'da yakalanarak Kosta Rika'ya iade edildi ve tutuklandı.

Kosta Rika savcılığı, Avila'yı "ağırlaştırılmış soygun" ve "suç ortaklığı" suçlamalarıyla yargılayacak. Yetkililer, olayın organize bir çetenin işi olduğunu ve soygunlarda milyon dolar değerinde mücevher çalındığını belirtti.

Soygunlar, 31 Ekim 2017'de Kosta Rika'nın Escazu şehrinde meydana geldi. İki kuyumcu dükkanı aynı anda hedef alındı. Soyguncular, gün ışığında silahlar ve çekiçlerle dükkanlara girerek çalışanları ve müşterileri tehdit etti, vitrinleri kırdı ve değeri 1 milyon doları aşan saatler, bilezikler ve künyeler çaldı. Yerel medya, olayı "Ocean's Eleven tarzı mücevher soygunu" olarak nitelendirdi.

Kosta Rika Ceza Soruşturma ve Interpol Müdürlüğü'nden (Dijin) Albay Edwin Masleider Urrego Pedraza, soyguncuların farklı günlerde gelerek dikkat çekmemek için farklı otellerde kaldığını, araçlar ve silahlar temin ettiklerini anlattı. Avila'nın bu organize eylemde rol aldığı iddia ediliyor.

CASTİLLO'NUN PAYLAŞIMLARI YAKALANMAYI HIZLANDIRDI

Avila'nın yakalanmasında en ilginç detay, eşi Fabian Castillo'nun sosyal medya paylaşımları. Kolombiya'da Deportivo Cali'de forma giyen Castillo'nun (33 yaşında) Instagram'da yaptığı görsel paylaşımlar ve konum etiketleri, güvenlik güçlerinin Avila'nın saklandığı yeri belirlemesine yardımcı oldu. Kosta Rika basınında yer alan haberlere göre, bu paylaşımlar Kolombiya'daki konumunu doğrulamada kilit rol oynadı. Avila, Kolombiya'daki Bogota Havaalanı'na ticari bir uçuşla inerken polis tarafından gözaltına alındı ve 28 Ağustos 2025'te Kosta Rika'ya iade edildi.

Ayrıca, Avila'nın "Los Mazos" adlı Meksika kökenli suç örgütüne üye olduğu şüphesi var. Bu örgüt, Meksika, Uruguay ve Kosta Rika'da benzer soygunlar düzenliyor. Son dönemde yapılan uluslararası operasyonlarda pek çok Los Mazos üyesi yakalandı, Avila da bu çetenin bir parçası olarak görülüyor. Trabzonspor taraftarları arasında şok etkisi yaratan olay, Castillo'nun kariyerini de gölgeliyor. Futbolcu, 2016-2018'de bordo-mavili formayla 48 maçta oynadı ve kulüp tarihine geçti, ancak bu skandal hayatının en büyük şoku olarak nitelendiriliyor.

Castillo ve Avila'nın evliliği hakkında detaylar sınırlı, ancak çiftin Kolombiya'da yaşadığı biliniyor. Olay, futbol dünyasında yankı uyandırırken, Kosta Rika makamları soruşturmanın devam ettiğini ve diğer şüphelilerin peşinde olduğunu açıkladı.