Avrupa futbolu, eski Hollandalı yıldız Royston Drenthe’nin sağlık haberiyle sarsıldı. 38 yaşındaki eski futbolcunun, Cuma günü ani bir rahatsızlık sonucu felç geçirdiği açıklandı.

DRENTHE HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Reuters'ın haberine göre, Drenthe şu anda Hollanda’da bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık ekibinden yapılan açıklamada Drenthe’nin durumunun stabil olduğu, ancak yine de gözlem altında tutulduğu belirtildi.

VAN PERSIE: "BENİ ÇOK KORKUTUYOR"

Bir dönem Drenthe’yle Feyenoord’da birlikte forma giyen Robin van Persie ise Feyenoord’un 7-0’lık Heracles galibiyeti sonrası “Bu beni çok korkutuyor. Onun ve ailesinin iyi olmasını umuyorum. Korkunç bir şey. Onu Feyenoord’dan tanıyorum, çok iyi bir çocuk.” ifadelerini kullanarak duygularını paylaştı.

BİR DÖNEM KAYSERİ ERCİYES'TE OYNAMIŞTI

Kariyerinde Real Madrid, Feyenoord, Everton ve Reading gibi takımlarda forma giyen Drenthe, bir dönem Avrupa futbolunun en yetenekli gençlerinden biri olarak gösterilmişti.

Hollandalı eski futbolcu kısa bir süreliğine Türkiye’de Kayseri Erciyesspor forması da giymişti.