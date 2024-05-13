Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in eski yıldızı görülmemiş skandala karıştı
Trabzonspor ve Başakşehir forması giyen Süper Lig'in eski yıldızı Edgar Ie'nin transfer olduğu Rumen kulübüne kardeşini yolladığı iddia edildi.

Dinamo Bükreş futbol takımı, beklenmedik bir iddia ile gündemde.

Türkiye'de Trabzonspor ve Başakşehir'de forma giyen Edgar Ie'yi transfer eden Rumen kulübü, aslında oyuncunun ikizi Edelino Ie'yi kadrosuna kattığını anlayınca büyük şok yaşadı.

Romanya medyasında yer alan haberlere göre, takıma katıldığı belirtilen kişinin Edgar değil, onun ikizi Edelino olduğu iddia edildi.

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Edelino'nun Dinamo adına en az beş maçta oynadığı ortaya çıktı.

İddiaların doğrulanması halinde Romanya Ligi'nde mücadele eden Dinamo'nun 8 puan kaybedebileceği ve küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Edelino Ie hakkındaki şüpheler, oyuncunun sadece Portekizce konuşması ve Edgar'ın ise İngilizce konuşma becerisine sahip olması gerçeğiyle başladı.

Ayrıca, kulübün yeni transferden ehliyet istemesine rağmen bu talebin reddedildiği belirtiliyor.

FEDERASYON ALARMA GEÇTİ

Romanya Futbol Federasyonu'ndan bir yetkili, durumun doğrulanması halinde yaptırımların uygulanabileceğini belirtti.

Eğer sahada oynayan kişi gerçek Edgar Ie değilse ve DNA testi ile bu kanıtlanırsa, Dinamo'nun savunma yapması gerekeceği ve eğer kulüp kandırıldığını ispatlayabilirse, puan kaybından kurtulabileceği ifade edildi.

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