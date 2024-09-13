Süper Lig’in golcüsü amatöre düştü

Kaynak: AA
Süper Lig’in golcüsü amatöre düştü

Bir dönem attığı gollerle Süper Lig’e damga vuran Jahovic amatör takımla anlaştı. Golcü oyuncu, Narlıdere Belediyespor forması giyecek.

Bir dönem Süper Lig’de Göztepe, Konyaspor ve Antalyaspor formaları giyen Jahovic amatöre düştü. 37 yaşındaki golcü, İzmir 1. Amatör Lig ekiplerinden Narlıdere Belediyespor ile anlaştı.

Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.

İzmir ekibi ayrıca son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir’i de renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncu, profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı.

Narlıdere Belediyespor, ligdeki ilk maçında 15 Eylül Pazar günü Narlıdere Ali Artuner Sahası'nda Çeşme Ilıcaspor'u konuk edecek.

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