Süper Lig’in golcüsü Beşiktaş’ın hedefinde: İlk teklif yapıldı

Almanya ekibi Hertha Berlin'den Başakşehir'e transfer olan Piatek, kısa sürede öne çıkan isimlerden biri oldu. Attığı gollerle takımına büyük katkı veren Piatek gol krallığında da üst sıralara oynuyor.

Daha önce Polonyalı gazeteci Mateusz Święcicki ile yaptığı röportajda teklif aldığını açıklayan Piatek, "Kışın TOP 4 liginde yer alan iki ülkeden iki özel teklif aldım. Son günde özel bir teklif aldım. Üç gün düşünme şansım olsaydı belki ayrılabilirdim. Ama transferin kapanmasına 5 saat vardı. Detayları açıklayamam ama gerçekten güçlü bir ekipti ve iyi bir para teklif ettiler." dedi.

Polonya basınından Meczyki'nin haberine göre Piatek, Beşiktaş'ın hedefi oldu ve ilk görüşmeler yapıldı. Ancak her şey onun başka bir kulübe gideceğini düşünüyor. Polonya temsilcisinin yaz aylarında kulüp değiştireceği kesin olduğu belirtildi.

Haberde Başakşehir ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Piatek'in %99 başka takıma transfer olacağı yazılanlar arasında.