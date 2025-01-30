Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu ülkesine döndü

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu ülkesine döndü

Süper Lig’in ilk Çinli oyuncusu olarak tarihe geçen Shaocong Wu ülkesine döndü. Başakşehir forması giyen savunma oyuncusu Beijing Guoan'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de, Çinli defans oyuncusu Shaocong Wu takımdan ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcunun Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan'a transfer olduğunu duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Shaocong Wu'nun transferi konusunda Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan ile anlaşmaya varılmıştır. Shaocong Wu'ya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Çin Milli Takımı'nda da forma giyen Wu, geçtiğimiz sezon 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı. Wu, Süper Lig’de bir takıma imza atan ilk Çinli oyuncu olarak tarihe geçmişti.

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