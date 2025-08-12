Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.
Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.
Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.
TÜMOSAN KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA
Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.
Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.
Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.
Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.
SONUÇLAR
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3
Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1
Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4
Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi
Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi
Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi
PUAN DURUMU
Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.TÜMOSAN KONYASPOR
1
1
0
0
4
1
3
3
2.GALATASARAY
1
1
0
0
3
0
3
3
3.GÖZTEPE
1
1
0
0
3
0
3
3
4.HESAP.COM ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
5.SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
1
1
3
6.TRABZONSPOR
1
1
0
0
1
0
1
3
7.BEŞİKTAŞ
0
0
0
0
0
0
0
0
8.CORENDON ALANYASPOR
0
0
0
0
0
0
0
0
9.FATİH KARAGÜMRÜK
0
0
0
0
0
0
0
0
10.FENERBAHÇE
0
0
0
0
0
0
0
0
11.KAYSERİSPOR
0
0
0
0
0
0
0
0
12.RAMS BAŞAKŞEHİR
0
0
0
0
0
0
0
0
13.GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
1
2
-1
0
14.KASIMPAŞA
1
0
0
1
1
2
-1
0
15.KOCAELİSPOR
1
0
0
1
0
1
-1
0
16.İKAS EYÜPSPOR
1
0
0
1
1
4
-3
0
17.ÇAYKUR RİZESPOR
1
0
0
1
0
3
-3
0
18.GAZİANTEP FK
1
0
0
1
0
3
-3
0