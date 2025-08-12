Süper Lig'in ilk haftasının liderlik koltuğunda Konyaspor var

Haftanın kapanış maçında Trabzonspor, taraftarının önünde ligin yeni ekibi Kocaelispor'u 1-0 mağlup etti.

Avrupa'da maçlara çıkan Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in müsabakaları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendi.

Haftanın açılış mücadelesinde ise son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.

TÜMOSAN KONYASPOR LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Galatasaray gibi deplasmanda kazanan diğer iki ekip de rakiplerini 3 farkla geçti. Göztepe, Çaykur Rizespor'u Rize'de 3-0'lık skorla mağlup ederken, TÜMOSAN Konyaspor da İstanbul'da ikas Eyüpspor'u 4-1 yendi.

Konyaspor, aldığı bu galibiyette ilk haftayı lider tamamladı.

Samsunspor evinde Gençlerbirliği'ni, Hesap.com Antalyaspor da taraftarı önünde Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Ligde oynanan 6 maçta da beraberlik çıkmadı.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep FK-Galatasaray: 0-3

Samsunspor-Gençlerbirliği: 2-1

Hesap.com Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Çaykur Rizespor-Göztepe: 0-3

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-4

Trabzonspor-Kocaelispor: 1-0

Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Ertelendi

Kayserispor-Beşiktaş: Ertelendi

Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ertelendi

PUAN DURUMU

Ligde 1. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: