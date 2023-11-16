Süper Lig’in kapısından dönen yıldız futbolcu hapse girdi

Bir dönem Süper Lig takımlarının gözdesi Hırvat futbolcu Bosko Balaban, eski eşine nafaka ödemediği için 1 yıl hapis cezası aldı.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Süper Lig’in kapısından dönen yıldız futbolcu hapse girdi

Milli futbolcu bir dönemin Türk takımlarıyla anılan futbolcusu olarak dikkat çekerken şimdilerde Hırvat basınının gündeminde.

Hırvat golcü Bosko Balaban, Hırvatistan Güzeli eski karısı Iva Radic'e ve üç çocuğuna bakması için 70 bin sterlin nafaka ödemediği için 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

bosko-balaban-prison-sentence-20231116051724.webp

Bosko Balaban'a, 1995 yılında Hırvatistan Güzeli seçilen model Iva Radiç'e olan vadesi geçmiş nafaka parası nedeniyle 2021 yılında bir yıl dört yıl denetimli serbestlik cezası verilmişti.

whatsapp-image-2023-11-16-at-14-34-52.jpeg

BEŞİKTAŞ TARAFTARI TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Beşiktaş’ın 2006 yılında Club Brugge’le yaptığı maç öncesinde Balaban gündem olmuştu.

Siyah Beyazlı taraftarlar Brugge’ün Hırvat golcüsü Bosko Balaban aleyhine tezahüratlar yaparak tepki göstermişti.

Club Brugge’un son yaptığı lig maçında 4 gol atan ve "Beşiktaş’a da 5 gol atacağım" diye demeç veren Hırvat futbolcu için pankart açan taraftarlar, Belçika takımı ısınırken, sürekli Balaban’ı protesto etmişti.

İlgili Haberler
Süper Lig'de hakemleri savunan tek kulüp başkanı ortaya çıktı
Süper Lig'de inanılmaz gol. Gözlerinize inanamayacaksınız
Süper Lig ekibinin başkanı hayatını kaybetti
Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de namağlup kalmadı
Süper Lig'de namağlup kalmadı
Öne Çıkanlar
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Son Haberler
KKM hesaplarından çıkış sürüyor Ekonomi
KKM hesaplarından çıkış sürüyor
Dünyada sayılı ülkede bulunan kablolar üretildi. Türk savunma sanayiinde yeni dönem Teknoloji
Dünyada sayılı ülkede bulunan kablolar üretildi. Türk savunma sanayiinde yeni dönem
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı Ekonomi
770 istasyonu bulunan BP neden Türkiye'den çekildi. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir açıkladı
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti Gündem
Erdoğan Türkiye'ye getirilen Gazzeli hastaları ziyaret etti
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü Dünya
İsrail’in Gazze’de yerleşim bölgelerine saldırıları sürüyor: 35 ölü
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı Spor
Fenerbahçe'nin teptiği büyük fırsatı açıkladı. Fırat Doğu Faraç yazdı
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar Gündem
Akşener'in 2 aydır görüşmediği isimden bomba açıklamalar