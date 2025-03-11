Süper Lig’in önümüzdeki sezonun ne zaman başlayacağı açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig’in önümüzdeki sezonun ne zaman başlayacağı açıklandı

TFF, başta Süper lig olmak üzere profesyonel liglerin başlangıç tarihini duyurdu. Buna göre Süper Lig, 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu futbolda yeni sezonun takvimini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de 2025-2026 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir." denildi.

Açıklamada, "Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 2. Lig 30-31 Ağustos 2025 tarihlerinde, Nesine 3. Lig ise 6-7 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ek olarak liglere ilişkin sezon planlamasının daha sonra ilan edileceği belirtildi.

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