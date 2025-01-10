Süper Lig’in penaltısız en golcüleri ortaya çıktı. Birinci herkesi şaşırttı

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ederken yapılan bir araştırma dikkat çekti. Söz konusu araştırma ile Süper Lig’in penaltısız en golcü isimleri sıralandı. En az 4 gol atan forvetlerin penaltısız bitiricilik yüzdelerinin sıralandığı araştırmada birinciliği yüzde 25 ile Eyüpspor’un golcüsü Mame Thiam aldı. İkinci sırada ise yüzde 20.5 ile Fenerbahçe’nin Faslı golcüsü En Nesyri yer aldı.

Araştırmada Beşiktaş’ın golcüsü Immobile’nin bitiricilik oranı yüzde 16.7 olarak hesaplanırken Galatasaray’ın yıldızı Osimhen’in oranı ise yüzde 16.3 seviyesinde yer aldı.

Comparisonator’un yaptığı araştırmadan çıkan sonuçlar şöyle sıralandı:

Mame Thiam - Eyüpspor - Yüzde 25

Youssef En-Nesyri - Fenerbahçe - Yüzde 20.5

Nuno Da Costa - Kasımpaşa - Yüzde 20.5

Simon Banza - Trabzonspor - Yüzde 18.75

Maurius Mouandilmadji - Samsunspor - Yüzde 18.5

Edin Dzeko - Fenerbahçe - Yüzde 18

Kryzysztof Piatek - Başakşehir - Yüzde 17.85

Ciro Immobile - Beşiktaş - Yüzde 16.7

Victor Osimhen - Galatasaray - Yüzde 16.3

Ali Sowe - Çaykur Rizespor - Yüzde 15.4