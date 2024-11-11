Süper Lig’in şampiyonları bir araya geliyor

Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış kulüplerin Divan Kurulu Başkanları, yarın Bursa’da bir araya gelerek önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

Haber61'in haberine göre Bursa’da düzenlenecek bu buluşmada, Türk futbolunun köklü kulüplerinin temsilcileri yer alacak.

Toplantıya; Trabzonspor, Bursaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe’nin Divan Kurulu Başkanları katılacak.

Trabzonspor’u temsilen Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören’in hazır bulunacağı bu toplantının, kulüpler arasındaki iletişimi güçlendirmesi ve Süper Lig ile ilgili değerlendirmeler yapılması bekleniyor.