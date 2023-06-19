Süper Lig'in yıldızı İngiltere yolcusu

Süper Lig’de bu sezon büyük maçlarda attığı gollerle adından sıkça söz ettiren ancak takımının küme düşmesine engel olamayan İspanyol forvet Borja Sainz’ın İngiltere’ye transfer olacağı iddia edildi.

BONSERVİS ÖDENMESİ BEKLENMİYOR

İngiltere basınından Press Association’ın aktardığına göre, Championship ekiplerinden Norwich City, Giresunspor’un deneyimli forvetine talip oldu. Haberde ayrıca ada ekibinin bu transferi tamamlamak için bonservis ödemesinin beklenmediği de aktarıldı.

14 GOLE ETKİ ETTİ

Borja Sainz bu sezon Karadeniz temsilcisinde forma giydiği 34 maçta 10 gol, 4 asist kaydetmişti.