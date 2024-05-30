Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı

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Süper Lig'in yıldızı Olympiakos'u şampiyon yaptı

UEFA Konferans Ligi'nde şampiyon Olympiakos oldu. Karşılaşmaya damga vuran isim bir dönem Hatayspor forması giyen El Kaabi oldu.

UEFA Konferans Ligi’nde nefes kesen bir final maçı oynandı...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan AEK Arena, Yunan temsilcisi Olympiakos ile İtalyan ekibi Fiorentina'yı ağırladı. Ev sahibi konumundaki Olympiakos, normal süresi golsüz sona eren karşılaşmanın uzatma bölümünde El Kaabi'nin attığı golle 1-0 kazandı, şampiyonluğa ulaştı.

116. dakikada sahneye çıkan Ayoub El Kaabi, kafayla topu filelere gönderdi, Yunan taraftarları havalara uçurdu. Bir dönem Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Faslı futbolcu hem geceye hem de UEFA Konferans Ligi'ne damga vurdu. Bu organizasyonda 9 maçta 11 gol, 1 asistlik performans sergileyen El Kaabi performansıyla göz kamaştırdı.

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