Süper Lig'in yıldızı tecavüzden suçlu bulundu!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in yıldızı tecavüzden suçlu bulundu!

Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi'de geçiren ve tecavüz iddiaları nedeniyle yargılanan Ben McLemore için karar çıktı. Yıldız oyuncu, suçlu bulundu ve hapis cezası aldı.

Eski NBA ve Avrupa basketbolu oyuncusu Ben McLemore, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunmasının ardından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

McLemore, 2021 yılında Portland Trail Blazers’taki takım arkadaşı Robert Covington’ın evinde verilen bir partide, 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Mahkeme kararı doğrultusunda McLemore; “birinci derece tecavüz, birinci derece hukuka aykırı cinsel ilişki ve ikinci derece cinsel istismar” suçlarından suçlu bulundu.

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2021 yılında gelen cinsel saldırı ihbarının ardından McLemore’a yönelik iddialar hakkında bir soruşturma başlatıldı. Şubat 2024’te hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve iki ay sonra gözaltına alındı.

Dokuz sezonluk NBA kariyerine sahip olan McLemore, ayrıca Avrupa’da Yunanistan’da AEK Atina, İspanya’da Rio Breogan ve Türkiye’de Merkezefendi takımlarında da forma giydi.

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