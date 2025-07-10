Süper Lig'in yıldızı tecavüzden suçlu bulundu!

Eski NBA ve Avrupa basketbolu oyuncusu Ben McLemore, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından suçlu bulunmasının ardından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

McLemore, 2021 yılında Portland Trail Blazers’taki takım arkadaşı Robert Covington’ın evinde verilen bir partide, 21 yaşındaki bir kadına tecavüz etmek ve cinsel saldırıda bulunmakla suçlanmıştı.

Mahkeme kararı doğrultusunda McLemore; “birinci derece tecavüz, birinci derece hukuka aykırı cinsel ilişki ve ikinci derece cinsel istismar” suçlarından suçlu bulundu.

2021 yılında gelen cinsel saldırı ihbarının ardından McLemore’a yönelik iddialar hakkında bir soruşturma başlatıldı. Şubat 2024’te hakkında tutuklama emri çıkarıldı ve iki ay sonra gözaltına alındı.

Dokuz sezonluk NBA kariyerine sahip olan McLemore, ayrıca Avrupa’da Yunanistan’da AEK Atina, İspanya’da Rio Breogan ve Türkiye’de Merkezefendi takımlarında da forma giydi.