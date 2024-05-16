Süper Lig'in yıldızına PFDK'dan şok haber

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan maçların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimlerin cezalarını açıkladı.



Gaziantepspor maçında Ertuğrul'a dirsek attığı için kırmızı kart gören Adana Demirsporlu Mario Balotelli 3 maç men cezası aldı. İtalyan futbolcuya ayrıca 39 bin lira da para cezası kesildi.

PFDK; Sivassporlu futbolcu İbrahim Akdağ'ı da 1 maçtan men etti ve 19 bin 500 lira para cezası verilmesine hükmetti.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ve RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ı 1 müsabakadan men eden kurul, iki teknik adama ayrıca 39 bin lira para cezası verdi.

Kurul, Fatih Karagümrük'e 762 bin, Galatasaray'a 912 bin, Gaziantep FK'ye 252 bin, Sivasspor'a 200 bin, Beşiktaş'a 732 bin, MKE Ankaragücü'ne 200 bin, Pendikspor'a 112 bin, Hatayspor'a 27 bin lira para cezası uyguladı.

PFDK ayrıca MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat'a 11 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira, Sivasspor idarecilerinden Gökhan Karagöl'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 500 bin lira ceza verildiğini açıkladı.